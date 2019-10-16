التموين ترد على حذف مليون و١٠٠ ألف مواطن غير مستحقين للدعم

ذكرت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنّ ما نشر من محددات باعتبار أنّها معايير حذف المواطنين من بطاقات التموين وفق المرحلة الخامسة غير صحيحة، موضحة أنّها لم تتلق طلبات التظلمات الخاصة بالمرحلة الرابعة، ولم يحدد أي مراحل جديدة حتى الآن.

وأضافت الوزارة أنّها مستمرة في إضافة الفئات الأكثر احتياجًا وقبول التظلمات حتى آخر أكتوبر الحالي، وأي تظلم يمر عليه أسبوعين يعود فيه الصرف لحين البت في الأمر، وترسل ورسالة "جار مراجعة التظلم".

وتابعت الوزارة أنّها لم تحذف مليون و100 ألف مواطن يوم 15 أكتوبر 2019، وكل ما أثير غير صحيح، مناشدة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في صياغة الأخبار، كما وجّهت الشكر للمواطنين المتعاملين معها، مؤكدة أنّه لن يضيع حق أي مواطن في الدعم.