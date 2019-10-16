افتتاح 4 مدارس وتوسعات بالسنبلاوين في الدقهلية

افتتح الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم، 4 مدارس وتوسعات بمركز السنبلاوين، وكان في استقباله اللواء هشام الحصري، واللواء أحمد العوضي عضوا مجلس النواب، والمهندس علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس إبراهيم أبو عرب، مدير عام منطقة الدقهلية للأبنية التعليمية، والمحاسب السيد صبح، رئيس مركز ومدينة السنبلاوين.

واستهل المحافظ زيارته بافتتاح مدرسة الأورمان للتعليم الأساسي، والتي تتكون من جناحين أ وب، وتضم 22 فصلا بتكلفة 11.6 مليون جنيه، مشيدا بجودة العمل والتشطيبات.

وافتتح مدرسة طنبول الثانوية بعد التوسعات، والتي تضم 14 فصلا بتكلفة 6.6 مليون جنيه، مطالبا من رئيس هيئة الأبنية دراسة تطوير مبنى المدرسة القديم الثانوية المشتركة بكفر طنبول، كما افتتح مدرسة برهمتوش الابتدائية بعد التوسعات بتكلفة 4.7 مليون جنيه، وتضم 12 فصلا دراسيا، مطالبا مدير المدرسة إعادة ترتيب مقاعد جلوس الطلاب، وتركيب مراوح في الفصول، وتفقد عددا من الفصول والمعامل وقاعات التحضير ودورات المياه، وافتتح مدرسة عبدالباعث النجار الابتدائية بطماي الزهايرة بعد التطوير والصيانة، وتضم 200 مقعد، وقاعة كمبيوتر بها 25 جهازا.

وأكد شاروبيم أن افتتاح هذه المدارس يأتي في إطار خطة الدولة في النهوض بالمنظومة التعليمية، وتقليل كثافة الفصول، حرصا على صالح الطلاب، موجها الشكر لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الخير على المشاركة المجتمعية.