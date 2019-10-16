قالت بسمة العتيبي، أول مغنية أوبرا سعودية وممثلة في هوليوود، إنها وُلدت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وكانت تُغني منذ سن الـ 7 أعوام في الإذاعة المدرسية أثناء وجودها بالمدرسة، وعندما سافرت إلى الولايات المتحدة الأمريكية كان عمرها 12 عاما، ولم تكن تعرف اللغة الإنجليزية على الإطلاق.

وأضافت "العتيبي"، خلال حوارها في برنامج "تين هوليوود"، الذي يُعرض على شاشة "TeN"، أنها تعلمت اللغة الإنجليزية من خلال الأغاني والأفلام الأجنبية، وعندما صار عمرها 16 عامًا أصبحت متميزة باللغة الإنجليزية، وطرحت أول ألبوم غنائي لها، موضحة أنها دخلت مجال الأوبرا عن طريق الصدفة.

وتابعت: "كنت جالسة في المطبخ بسوي الأكل مع والدتي، وبقيت أطلع شوية أصوات، ماما قالتلي صوتك حلو في الأوبرا"، موضحة أنها تحب كل الفنانين الأجانب وترى أن كل فنان له أسلوبه في الغناء، متابعة: "بس المفضلة بالنسبة لي هي الفنانة ريهانا، لأن صوتها عميق وبتغني أوبرا وبوب، ونفس الاستايل بتاعي"، على حد قولها.

وعن الفنانات العرب المفضلات لها، قالت :" بحب كل العرب والله بس أنا بحب أكتر حاجة أحلام الشمسي، ومن الناس القديمة أم كلثوم"، وقامت بغناء على الهواء أغنية "رجعوني عنيك لأيامي اللي راحوا".