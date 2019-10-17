تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الأربعاء 16 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

وزير الخارجية يبدأ زيارة رسمية إلي العاصمة اللاتفية

يبدأ وزير الخارجية سامح شكري، زيارة رسمية إلى العاصمة اللاتفية ريجا ويبحث مع نظيره اللاتفي إدجارس رينكيفكش سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن التوقيع علي اتفاقية بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، كما يلتقي مع رئيس لاتفيا يجيلز لفيتس ورئيس البرلمان اللاتفي اينيس ليبين.

"المنظمة العربية" تعقد المؤتمر السنوي العام التاسع عشر

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر السنوي العام التاسع عشر بعنوان "متطلبات توطين البنية التحتية الذكية في الدول العربية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030"، في مراكش بالمملكة المغربية تحت رعاية الملك محمد السادس ملك المغرب.

معهد السالزيان الإيطالي يبدأ في قبول طلبات راغبى التدريب

يبدأ معهد السالزيان الإيطالي فرع القاهرة في قبول طلبات راغبى التدريب علي 10 مهن مجانا، بدورات التدريب التحويلى على المهن الفنية المطلوبة لسوق العمل، على أن تقدم المستندات والمقابلات الشخصية كل يوم خميس ولمدة شهر.

"بلا حدود" في سينما الهناجر

تستضيف قاعة سينما الهناجر في تمام الساعة السابعة مساء الفيلم الروائي القصير "بلا حدود"، إخراج "محمد نعمان".

ورشة "نجاح استراتيجيات النشر" بجامعة عين شمس

ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عبدالناصر سنجاب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ورشة عمل بعنوان (نجاح استراتيجيات النشر) في العاشرة صباحا بدار الضيافة بجامعة عين شمس.

بدء الدورة الثانية لمهرجان "رياضة السيارات" بالغردقة

تقام الدورة الثانية لمهرجان "رياضة السيارات" بالغردقة التي تستمر حتى 19 أكتوبر، تحت رعاية هيئة تنشيط السياحة ونادي السيارات المصري؛ وتقام البطولة في منتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

احتفالية سيد درويش المركز القومي للمسرح والموسيقى

ينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، برئاسة الفنان القدير ياسر صادق، احتفالية كبرى للاحتفاء باسم الموسيقار الراحل سيد درويش، في السابعة مساء بقاعة سيد درويش بالهرم.

"اهتزاز" على خشبة مسرح المركز بدار الأوبرا

يفتتح مركز الهناجر للفنون، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافي، العرض المسرحى "اهتزاز" في الثامنة والنصف مساء، على خشبة مسرح المركز بدار الأوبرا المصرية.

صندوق تحيا مصر ينظم احتفالية

ينظم صندوق (تحيا مصر) احتفالية لإعلان الانتهاء من تنمية وتطوير وافتتاح 42 قرية من القرى الأكثر احتياجا بعد إعادة إعمارها، بالتعاون مع جمعية الأورمان، وتقام الاحتفالية بقرية "معصرة نعسان مركز إهناسيا بمحافظة بنى سويف" .

اجتماع مجلس المحامين بمقر النقابة العامة

يعقد مجلس نقابة المحامين، اجتماعه الدورى الشهرى، برئاسة سامح عاشور النقيب العام، فى الواحدة ظهرا بمقر النقابة العامة بشارع رمسيس.

"على مر الأجيال" في مسرح سيد درويش

يستضيف مسرح سيد درويش بالإسكندرية حفل لفرقة على مر الأجيال في الثامنة مساء.

حفل يحيى خليل بدار الأوبرا المصرية

يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية حفلا للفنان يحى خليل في الثامنة مساء.

"كليوباترا" على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

يستضيف المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية حفل باليه بعنوان "كليوباترا" لفرقة باليه أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة في الساعة الثامنة مساء.

حفل إنشاد ديني على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية

يستضيف المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية حفل إنشاد ديني لفرقة الأخوة أبوشعر في الثامنة مساء.

"عشم إبليس" على مسرح الجمهورية بوسط البلد

يستضيف مسرح الجمهورية بوسط البلد عرضا مسرحيا لفرقة الرقص المسرحي الحديث بعنوان (عشم إبليس) في الثامنة مساء.

نادي مصر يواجه الجونة

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى نادي مصر والجونة ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري العام المصري على استاد الكلية الحربية في الثالثة عصرا.

إنبي يصطدم بالإنتاج الحربي

تقام مباراة كرة القدم بين فريقى إنبي والإنتاج الحربي ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري العام المصري على استاد بتروسبورت فى تمام الساعة الخامسة و النصف مساء.

مصر المقاصة تقابل المصري

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي مصر المقاصة والمصري ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري العام المصري على استاد الجيش بالسويس في الخامسة والنصف مساء.

بيراميدز يواجه سموحة

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي بيراميدز وسموحة ضمن منافسات الأسبوع الرابع من بطولة الدوري العام المصري على استاد الدفاع الجوي في تمام الساعة الثامنة مساء.