الإسكان تستعرض الغطاء الآمن للبالوعات.. تتحمل وزن 500 كيلو

استعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الغطاء الآمن لبالوعات الصرف الصحي الذي ابتكرته شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة، لمواجهة ظاهرة سرقة الأغطية، ومنع سقوط أي شخص بها ولا سيما الأطفال، وكذا منع سقوط أي أحجار أو مخلفات ثقيلة مثل مخلفات المذابح والمجازر، والتي من شأنها سد مجرى طوابق الصرف الصحي.

وأشاد وزير الإسكان بفكرة الغطاء الآمن التي من شأنها تأمين حياة المواطنين، ومنع سرقة الأغطية، موجّها الشكر لمسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة على هذا الابتكار، كما وجّه بدراسة الفكرة من جميع النواحي وعرضها على المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لإجراء الدراسات والاختبارات اللازمة عليها.

وقال المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنّه جار تركيب الأغطية الآمنة أسفل أغطية بالوعات الصرف بنحو 30 سم، ويستغرق تركيب الغطاء نحو ساعة ونصف تقريبا، ويتحمل الأوزان حتى 500 كجم.

ومن جانبه، أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنّ النموذج يتم تصنيعه بالكامل بالورشة العمومية بالشركة، ويُعد هذا النموذج للغطاء الأمثل لأنه يسمح بعملية التطهير سواء بالمعدات أو الأفراد، نظرا لإمكانية فتحه وغلقه، دون تعريض حياة المواطنين للخطر.