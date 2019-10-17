بعد الانسحاب.. ضربة أمريكية لتدمير ذخيرة ومعسكرات قوات التحالف بسوريا

أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مايلس بي كاجينس، فجر اليوم، أن قوى التحالف نفذت ضربة جوية مخططة سلفا في سوريا لتدمير ذخيرة ومركبات خلفتها القوات لدى انسحابها.

وقال المتحدث في بيان نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء، أمس، إنه بعد انسحاب قوى التحالف والمعدات التكتيكية، نفذت طائرتان من طراز "إف 15" غارة جوية ناجحة، مخططة سلفا على مصنع لافارج للأسمنت، من أجل تدمير مستودع للذخائر، وتقليل ملاءمة المنشأة للاستخدام العسكري.

كان مجلس النواب الأمريكي أيد بأغلبية ساحقة، مساء أمس، مشروع قرار يندد بسحب الرئيس دونالد ترامب، للقوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا، حيث صوت 354 نائبا لصالح مشروع القرار وعارضه 60.

وتشن تركيا عدوانا عسكريا، بدأ الأربعاء قبل الماضي، على الشمال السوري؛ ما أسفر عن حملة إدانات دولية واسعة للعدوان التركي، وتهديدات أمريكية بضرب الاقتصاد التركي، فيما حذرت عدة دول من أن العدوان على شمال شرق سوريا قد يحيي خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المنطقة، كما أعلنت دول أوربية تعليق صادرات السلاح إلى تركيا على خلفية هذا العدوان.