يعرض المركز القومي للسينما برئاسة الدكتورة سعاد شوقي، السبت المقبل، فيلمي "التصالح" للمخرج حسن عبدالغني و"مفاتيح" للمخرج منصور الشريف داخل نادي سينما ذوي القدرات الخاصة بمركز طلعت حرب الثقافي في تمام الثانية عشر ظهراً، وةذلك بمشارك عدد من الأطفال من ذوي الإعاقة.

وعقب عرض الأفلام، تقام ندوه تديرها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي لمناقشة الأطفال في الأفلام التي جرى عرضها، إلى جانب فتح نقاش مفتوح حول انتصارات أكتوبر المجيدة وتوعية الأطفال بالدور المهم للقوات المسلحة وجيشها الباسل.

يُذكر أنَّ نادي سينما القدرات الخاصة يقيمه المركز القومي للسينما برئاسة بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب السبت الثالث من كل شهر.