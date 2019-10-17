قال اللواء طبيب عمرو حجاب مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، إنّ الشعب المصري يشهد اليوم أملا جديدا وصفحة من صفحات مصر المضيئة، بتخريج الدفعة الأولى من كلية الطب بالقوات المسلحة، ما يعد دليلا على رؤية ثاقبة واهتمام القيادة السياسية، بالاستثمار في أهم ملفين بالدولة، وهما التعليم والصحة.

وأضاف مدير كلية طب القوات المسلحة في كلمته أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ كلية طب القوات المسلحة كانت حلما رواد جميع قيادات القوات المسلحة، لهذا بذلت جهودا خارقة لإتمام الدراسة، حتى أصبح الحلم حقيقة.

وتابع حجاب أنّ الدراسة في كلية طب القوات المسلحة بدأت في أكتوبر 2013 لـ222 طالبا، كانوا النواة الأولى لكلية طب واعدة، نحتفل بتخريجها اليوم بعد مرور 6 أعوام من الدراسة الشاقة، وهي دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي.

ولفت مدير كلية طب القوات المسلحة إلى أنّه منذ ذلك الحين استمرت وتضاعفت التحديات، وكان الهدف من إنشاء الكلية إمداد القوات المسلحة باحتياجاتها من الضباط الأطباء الاكفاء، بأعداد كافية تضمن جودة عالية للرعاية الصحية التي تقدمها القوات المسلحة للعسكريين والمدنيين، كما كان من صلب أهدافها تخريج ضباط أطباء متميزين وقادرين على المساهمة الفعالة في البحث العلمي، وخلق كوادر أكاديمية في مجالات وأساليب تعليم الطب الحديث، حتى تساهم القوات المسلحة في تطوير التعليم الطبي بمصر.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخريج الدفعة الأولى من كلية الطب في القوات المسلحة، دفعة المشير محمد عبدالغني الجمسي، بمركز المنارة في التجمع الخامس.