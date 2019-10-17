جددت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران للخدمات الأرضية اعتماد شهادة الإيزاجو الدولية في محطة شرم الشيخ، دون تسجيل ملاحظات من قبل فريق التفتيش، وذلك في إطار توجيهات وزير الطيران المدني بتطوير الأداء في أنشطة الشركات المختلفة وبما يتواكب مع مكانتها بين شركات الطيران العالمية.

وطبّقت الشركة المعايير العالمية الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي IATA للحصول على الشهادة التي تمنحه لمقدمي الخدمة الأرضية التي تلتزم بتطبيق المعايير، وهو ما حرصت عليه الشركة للحصول على تجديد الاعتماد الدولي، واستغرق التفتيش عدة أيام في مطار شرم الشيخ الدولي، شهدت مراجعة جميع أنشطة الخدمات الأرضية بالمطارات.

من جانبه، وجّه الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران خالص الشكر والتقدير لأبناء الشركة، لما بذلوه من جهد انعكس إيجابيا على نتيجة التفتيش المشرفة، وأضاف أنّ شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية تعد إحدى كبرى الشركات وتمتاز بدرجة عالية من الاحترافية، كما يمتاز العاملون بها بقدرات فنية متميزة وروح تنافسية تمكنهم من العمل في مختلف الظروف، وهو ما أثبتوه على مدار السنوات السابقة وجعلهم يستحقون الإشادة من الجميع.

وأكد عادل أنّ سعي الشركة الدائم لتحسين الخدمة والوصول للمستوى اللائق لإرضاء العملاء بما يتوافق مع متطلبات تحالف ستار العالمي، من أهم أسباب تجديد شهادة الإيزاجو ويؤدي إلى زيادة ثقة عملائنا من شركات الطيران العالمية والمصرية والخاصة، التي نخدمها في المطارات المصرية وزيادة الإيرادات.

وأضاف المهندس مجدي محمدين رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الارضية أنّ نتائج التفتيش جاءت إيجابية، والمراجعات شملت إدارة الخدمة الأرضية بالشركة القابضة وشركاتها التابعة منذ لحظة وصول الراكب صالة السفر وإنهاء إجراءاته وحتى صعوده الطائرة، وكذلك ضبط الحمولة وتوزيعها على متن الطائرة وجميع أنشطة الخدمة الأرضية تحت الطائرة، منذ استقبال وترحيل الطائرة والتأكد من سلامة الخدمة الأمنية والشحن وتحميل البضائع.

وتابع محمدين أنّ الاعتمادات الدولية في جذب المزيد من شركات الطيران الأجنبية والعربية لتقديم الخدمة لهم، في ظل التحديات والمنافسة الصعبة التي يشهدها هذا المجال في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، موضحا أنّ الشركة تسعى دائما لجذب المزيد من العملاء من خلال الارتقاء والتطوير الدائم لمستوى الخدمات، بما يجعلها قادرة على المنافسة بقوة في سوق الخدمات الأرضية للطائرات.