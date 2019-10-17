تمكنت مديرية التموين، بمحافظة الفيوم، من ضبط 20 ألف قطعة كيك منتهي الصلاحية، و1811 أسطوانة بوتاجاز، ومصنع حلوى بدون ترخيص، في حملات تموينية مكبرة، بالتعاون بين الرقابة التموينية، وإدارة التجارة الداخلية، وإدارتي التموين بطامية وسنورس.

كانت الرقابة التموينية، تحت إشراف المهندس سيد حرز الله، وكيل مديرية التموين بالفيوم، وبرئاسة المهندس محمود عبد التواب، مدير عام الرقابة التموينية بالمديرية، بالتعاون مع إدارة التجارة الداخلية وإدارتي التموين بطامية، وسنورس، ضبطت هذه الكميات، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

تمكنت الحملات، من ضبط 20 ألف قطعة حلوى منتهية الصلاحية قبل بيعها بالأسواق بمركز سنورس، وحرر محضر بالواقعة، رقم 25592 جنح سنورس لسنة 2019م، و1811 أسطوانة بوتاجاز منزلي قبل تهريبه للسوق السوداء.

حرر محضرين بأرقام 1291، و1292 جنح أمن دولة طوارىء لسنة 2019م، وأخطرت النيابة للتحقيق.

كما تمكنت حملة أخرى، برئاسة المهندس صديق ماضي، مدير التموين بمركز سنورس، والمهندس مرسي رمضان، رئيس الرقابة التموينية، مخزن حلوى وشيكولاتة بقرية "أبهيت الحجر" بمركز سنورس بدون ترخيص.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق .