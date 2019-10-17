افهم وتعلم.. مبادرة لتعليم الأطفال كيفية تجفيف التمور في الأقصر

أطلق قصر ثقافة الطارف، في محافظة الأقصر، مبادرة "افهم وتعلم" للعام الثالث على التوالي، وتضمنت هذا العام زيارة عدد من الأطفال إلى مناطق تجفيف التمور بالصحراء.

وتهدف المبادرة إلى تعليم الأطفال والطلاب تراث أجدادهم، والحرف التي تشتهر بها منطقة البر الغربي، مثل "صناعة الألباستر، والنحت، وجني وتجفيف التمور".

وانطلقت فعاليات المبادرة بمشاركة نحو 20 طفلا، حضروا محاضرات وورش عمل في أرضٍ خاصة بمزارعي وتجار التمور، عن كيفية جني البلح، وتنقيته، وتجفيفه، وإعداده للبيع في شهر رمضان.

وقال حسان علي، مدير قصر ثقافة الطارف، إن الأقصر من أهم 7 محافظات في مصر تنتج التمور بأنواعها، فهي زراعة استراتيجية يعتمد عليها الآلاف من المزارعين، إذ يوجد في المحافظة أكثر من 300 ألف نخلة مثمرة، إضافة إلى المئات من أشجار النخيل زرعتها المحافظة الأشهر الماضية على الطريق السياحي المؤدى للبر الغربي، لذلك فكرنا في إكساب الأطفال والطلاب خبرة ولو بسيطة في هذا المجال، من خلال ورش عمل داخل الأراضي التي يتم فيها تنقية وتجفيف البلح بغرب الأقصر، بمشاركة المتخصصين في الإرشاد الزراعي.

وأوضح أن الأطفال المشاركين في المبادرة، استمعوا إلى شرح مفصل عن كيفية جني البلح، وأهم الأمراض التي تصيب المحصول، وطرق مكافحتها، كما تعرفوا على أنواع البلح الذي تشتهر به الأقصر، وكذلك طرق تجفيفه وتبخيره وتخزينه قبل عملية البيع، استعدادا لشهر رمضان، وعملوا مع المزارعين بأيديهم، كتجربة عملية لاكتساب الخبرات.