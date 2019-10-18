أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعمل حاليا لتسخير التكنولوجيا لخدمة ذوي القدرات الخاصة وكيفية تطويعها واستخدامها لإعادة دمجهم مرة أخرى في المجتمع ودعم قدراتهم على الالتحاق بوظيفة وتدريبهم للاعتماد على أنفسهم لممارسة أمورهم الحياتية.

وأضاف الوزير، خلال حوار له مع برنامج "مساء DMC"، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية "DMC"، أن الوزارة قد أنشأت أكاديمية لاستخدام التكنولوجيات المساعدة ولدعم مطوري تلك التكنولوجيات: "كل من لديه فكرة أو برنامج لمساعدتهم نستضيفه في تلك الأكاديمية وندخله في مسار ريادة الأعمال الخاص بالتكنولوجيات المساعدة"، موضحا أن الأكاديمية قد قامت بتدريب 1800 شاب من ذوى القدرات الخاصة على كيفية استخدام التكنولوجيا لمجابهة احتياجاتهم: "في خلال الـ5 سنوات الماضية قبل إنشاء الأكاديمية دربنا 1800، وفي عام واحد دربنا مثلهم، ونسعى إلى زيادة هذا العدد في الأعوام المقبلة".

وأشار إلى أنه يتم حاليا إنشاء مركز اتصال للإغاثة لذوى الإعاقة السمعية والتخاطب ويمكن من خلال ذلك المركز التواصل معهم ويقدم لهم ما يحتاجونه من الإسعاف والنجدة، متابعا: "بدأنا في مبادرة مع شركات يابانية لإنشاء كتب صوتية لذوى الإعاقة البصرية والذهنية حتى يستطيعوا القراءة والتعليم من الكتب المسموعة، وكل البرامج التي ننشئها خاصة بذوى القدرات الخاصة".