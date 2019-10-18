يحدث اليوم: الإسماعيلي يواجه حرس الحدود..وقوافل طبية مجانا بجنوب سيناء

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم الجمعة 18 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

قوافل طبية مجانية في جنوب سيناء

تطلق مديرية الصحة بجنوب سيناء قوافل طبية مجانية، إلى أودية الرملة وسرابيط الخادم بمدينة أبوزنيمة، في إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة للوصول بالخدمات الطبية للمناطق اﻷكثر احتياجا، وذلك تحت رعاية المحافظ خالد فودة.

ندوة إعلامية في نادي الأوليمبي

ينظم النادي الأوليمبي بالإسكندرية بالتعاون مع مركز النيل للإعلام التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم، ندوة بعنوان " دور الفن والإعلام وروح أكتوبر".

حفل يحيى خليل في دار الأوبرا

يحيي الموسيقار يحيى خليل، في الثامنة مساء، حفلا على المسرح الصغير بدار الأوبرا.

"عشم إبليس" على مسرح الجمهورية

تقدم فرقة الرقص المسرحي الحديث، في الثامنة مساء، عرض "عشم إبليس"، وذلك على مسرح الجمهورية، فيما تحيي فرقة الإنشاد الديني، في الثامنة مساء، حفلا على المسرح المكشوف بدار الأوبرا.

الاتحاد السكندري يواجه وادي دجلة في الدوري

يلتقي فريقا الاتحاد السكندري ووادي دجلة، في الخامسة والنصف مساء، على استاد الإسكندرية، وذلك في إطار مباريات الدوري المصري لكرة القدم.

الإسماعيلي يصطدم بحرس الحدود في الدوري

يلتقي فريقا الإسماعيلي وحرس الحدود، في الثامنة مساء، على استاد الإسماعيلية، وذلك في إطار مباريات الدوري المصري لكرة القدم.