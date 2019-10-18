تباين سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم الجمعة الموافق 18 أكتوبر الحالي في عدد من البنوك، وجاء سعر الدولار كالتالي:

سعر الدولار في بنك مصر

بلغ سعر الدولار في بنك مصر نحو 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي نحو 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

بلغ سعر الدولار في بنك عودة نحو 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك البركة

بلغ سعر الدولار في بنك البركة نحو 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 16.17 جنيه للشراء، و16.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري نحو 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع.