تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعات عدة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء من الآسبوع المقبل، لمناقشة عدد من الملفات.

تستمع اللجنة إلى وزير التنمية المحلية وعدد من المسؤولين حول جهود الوزارة وفقاً لاختصاصاتها المنصوص عليها في القانون عن فترة الخمسة عشر شهراً المنقضية، فضلاً عن الرؤية المستقبلية وخطة عملها للمرحلة الآتية، والإجراءات التي اتخذتها وزارة التنمية المحلية لوضع وتحديد معايير اختيار القيادات المحلية والجهود التي يبذلها لتدريب ورفع كفاءة العاملين بالوحدات المحلية، وتطوير معهد سقارة.

كما تناقش اللجنة عددا من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، وتتضمن أزمة تهالك شبكة مياه الشرب والصرف الصحي بنطاق حي بولاق الدكرور – محافظة الجيزة ما أدى إلى طفوحات الصرف المستمرة وضعف المياه ببعض المناطق، والمقدم من النائب محمد الحسيني.

كما تناقش اللجنة طلبين إحاطة مقدمين من النائبين عصام فاروق ومحمد العقاد، عن أزمة إزالة منطقة أكشاك أبو السعود بحي مصر القديمة، وطلب الإحاطة المقدم من النائب طارق فاروق متولي، بشأن انتشار بيع الأغذية غير الآمنة أمام أسوار المدارس من الباعة الجائلين ودور الحكومة في شن حملات مكثفة عليهم مع إيجاد أماكن بديلة لهم.

كما سيجري مناقشة الطلب المقدم من النائب محمود عزت أبو عزوز، بشأن رفع القيمة الإيجازية لأكثر من الضعف لمنافع وزارة الموارد المائية والري بمحافظة بني سويف.

وتخصص اللجنة اجتماعا لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب عبدالوهاب خليل، بدير عبدالعزيز، أحمد الطحاوي، عادل عامر، بشأن المغالاة في أسعار تقنين الأراضي والمنازل لواضعي اليد طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2016، فضلاً عن الاستماع إلى وزير التنمية المحلية بشأن آخر المستجدات وإيرادات الحكومة في تحصيل مستحقات الدولة بملف تقنين الأراضي.