تصل لـ 15 مترا.. الجيزة تحدد الحرم الآمن للمحاور والطرق الواقعة بنطاقه

أصدر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قرارا بتحديد الحرم الآمن للمحاور والطرق الواقعة بنطاقها.

شمل قرار المحافظ أنه فيما يخص الطرق الداخلية "رئيسية-فرعية" ولاية الوحدات المحلية "أحياء-مدن-قرى" في الشوارع التي لا يمر بها كباري علوية فإنه يتم الالتزام بالمشروعات التخطيطية المعتمدة لهذه الطرق وقانون البناء رقم 119 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بالإضافة إلى قرارات المحافظة الصادر بشأنها اشتراطات بنائية مؤقتة للمدن والقرى والتي ليس لها مخططات استراتيجية أو عامة أو تفصيلية والمخططات العامة والاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة للمدن والقرى وكافة القوانين والقرارات المنظمة لذلك.

وأوضح قرار محافظ الجيزة أنه فيما يخص للطرق الداخلية "رئيسية أو فرعية" والتي يمر بها محاور علوية "كباري" أو سطحية ولاية مديرية الطرق والنقل بالجيزة فإنه يتم الالتزام في حالة وجود خط تنظيم معتمد أو مشروع تخطيطي للشارع أسفل مسار المحور يكون حرم المحور بمقدار 10 أمتار من كلا الاتجاهين بدءا من خط التنظيم المعتمد لقطع الأراضي المراد البناء عليها.

وأكد قرار المحافظ أنه في حالة عدم وجود خطوط تنظيم معتمدة للشارع أسفل مسار المحور يكون حرم المحور لا يقل عن 15 مترا، من حديه بدءا من سور جسم الكوبري العلوي إلى حد البناء المقابل أمام القطع المراد البناء عليها وفى حالة ما إذا كان المنفذ بالطبيعة أكثر من 15 مترا يتم احترام القائم والمنفذ للطبيعة "حد الملكية".

وأشار قرار المحافظ إلى أنه فب جميع الأحوال يحق لمالك قطعة الأرض المراد البناء عليها الاستغلال والانتفاع بالمسطحات التي تقع داخل حرم الطرق دون إقامة أي مباني أو منشآت عليها وذلك للحد من الحوادث على هذه المحاور العلوية والحفاظ على العقارات والمباني المراد إقامتها على أن تقوم الوحدات المحلية "أحياء-مدن-قرى" بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالجيزة لكل حالة على حدة.