تفقدت وزيرة الصحة والسكان يرافقها المحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء، والدكتور خالد أبوهاشم وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، اليوم الجمعة، مستشفى طور سيناء العام ومركز صحة الأسرة برعاية الطفولة والأمومة والمركز الحضري بمدينة الطور لمتابعة عملية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل.

والتقت وزيرة الصحة بجميع العاملين في الصحة بمدينة الطور واستمعت لمطالبهم وأشادت بجميع العاملين في صحة مدينة الطور للمجهود الذي بذلوه خلال تطبيق مبادرة فيروس سي معلنة أن منظمة الصحة العالمية أشادت بالمبادرة وطالبت بتطبيقها في الدول الأفريقية.

وطالبت وزيرة الصحة بسرعة الانتهاء من أعمال التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل تمهيدا للتطبيق الفعلي.