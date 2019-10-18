تشكيل هيئة مكتب "الأطباء": "الطاهر" أمينا عاما.. و"الشافعي" وكيلا

عقد مجلس نقابة الأطباء، اليوم، أول اجتماع له عقب انتخابات التجديد النصفى، وشهد اختيار أعضاء هيئة المكتب ومقررى اللجان.

وجاء تشكيل هيئة المكتب كالتالىي:

د نجوى الشافعى وكيلا للنقابة.

د .ايهاب الطاهر أمين عام.

د جورج ناشد أمين عام مساعد.

د محمد عبد الحميد أمين الصندوق.

د أحمد فتحى أمين صندوق مساعد.

أما اللجان فقد تم اختيار مقرروها كالتالي:

لجنة مصر عطاء .. مقررها د أحمد فتحى.

لجنة المنشآت الطبية .. د رشوان شعبان.

اللجنة الاجتماعية .. د إيمان سلامة، ود أحمد أبو بكر.

لجنة التعليم الطبى .. د رانيا العيسوى – د نجوى الشافعى.

لجنة الشباب .. د أحمد السيد.

لجنة الإعلام والنشر د محمود عرفه.

لجنة الحريات د محسن عزام.

لجنة الإسكان د محمد عبد الحميد.

اللجنة النقابية الوزارية برئاسة نقيب الأطباء، ود. إبراهيم الزيات مقررا، وبعضوية أ.د أسامة عبد الحي، ود. أبو بكر القاضي، ود. محمد الأكشر، ود. أحمد السيد.

لجنة النقابات الفرعية د. كريم مصباح (مقرر اللجنة) ود. محمود عرفة (مقرر مساعد).

ولجنة الرواد أ.د نجوى الشافعي.

والهيئة الاستئنافية د. محمد عبد الحميد ود. أحمد السيد.

ولجنة العلاقات الخارجية د. محمد الأكشر.

والهيئة التأديبية أ.د اسامة عبد الحي (رئيس اللجنة) ود. رشوان شعبان (عضو).

ولجنة التحقيق أ.د جورج ناشد (رئيس اللجنة) ود. أحمد السيد (عضو).