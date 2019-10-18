عدد الوطن الصادر غدا السبت

تقرأ في عدد الوطن، الصادر غدا السبت، تحت عنوان على هامش مؤتمر "مصر تستطيع".. "الوطن" تحاور طيور مصر المهاجرة

· مؤسس شركة هندسية: العاصمة الإدارية تمثل تطورا للفكر.. وفرص الاستثمار واعدة.. وخبير عقاري: مصر من أفضل 10 دولا للاستثمار في العالم

· رئيسة "بيراميدز تورز" بنيويورك: لو تم استغلال إمكاناتنا السياحية لصار عائدها 24 مليار دولار سنويا

وفي الرياضة تقرأ: توابع مقاطعة الأهلي للدوري

· "وساطات وضغوط" على مجلس الخطيب للخروج من الأزمة والنادي يتمسك بمطالبه و"عبدالحفيظ" ينفي وصول عروض إنجيليزية لـ"الشناوي".. وفايلر يحذر من الالتحامات

· قمة مصغرة بين الزمالك والمقاولون على استاد السلام.. و"مصطفى" يقود الهجوم الأبيض

وحول العدوان التركي على سوريا تقرأ: "أردوغان" يتاجر بالدين

· مساجد تركيا في الخارج تمارس أعمال التجسس تحت "عباءة الإمامة".. و"أنقرة" تتحكم في 900 مسجد داخل ألمانيا

· سياسي نمساوي: الملحق الديني في السفارات التركية يرصد تحركات المعارضين الأتراك في 38 دولة

وفي الفن تقرأ تحت عنوان: قوة مصر الناعمة

· محمود قابيل: فيلم الممر نجح في بث الروح الوطنية في نفوس الأجيال الجديدة ويكفينا أن رسالته تحققت