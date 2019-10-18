محمود قابيل: المخرجون أصبحوا "أحذية" في أقدام الممثلين

أبدي الفنان الكبير محمود قابيل حزنه علي انهيار هيبة مخرجي الدراما والسينما خلال الفترة الأخيرة.

وقال قابيل، لـ"الوطن"، إن انهيار صورة المخرج بمثابة سقوط للدراما والسينما، باعتباره رب العمل كما تعلم هو وجيله في مرحلة البدايات، بحسب قوله، مضيفاً: "المخرج هو الذي يعجن الممثل وله الكلمة الأولى والأخيرة، وأنا حزين على جلوس مخرجين كبار في منازلهم كالأستاذ علي عبدالخالق والمخرجة إيناس الدغيدي".

وتابع: "لن أنسى الواقعة التي سردها عبدالخالق في ندوة تكريمي بمهرجان الإسكندرية السينمائي حين أعلن عن قيام ممثل لا يمكن وضعه في مصاف النجوم بتغيير مهندس الديكور والمخرج، فمع الأسف المخرج أصبح أشبه بـ(الحذاء) يُمكن تغييره في أي وقت".