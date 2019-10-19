قالت جيلان جبر، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن كلمة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، للشعب اللبناني، أمس، أكدت أن الخلافات السياسية التي تشهدها لبنان دون مصلحة الوطن والدولة اللبنانية.

وأضافت "جبر"، خلال استضافتها ببرنامج "الآن" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مشكلة لبنان ليست في رئيس الحكومة؛ لكن الحكم بلبنان وأسلوبه خاطئ ولا أحد يعلم من يملك القرار في لبنان، متابعة: "رئيس الحكومة يضع الحلول ويتم عرقلتها ولا يتم إنقاذ الاقتصاد اللبناني".

وأردفت: "منطق الدولة ضعيف في لبنان ورئيس الدولة لا يملك وحده القرار، لكن هناك مواءمات سياسية مع سوريا وعدد من الدول الأخرى".

وأشارت إلى أن "الحريري" لم يفلح في إعادة الاعتبار للمؤسسات الوطنية اللبنانية؛ لأن العاملين بها لهم ولاءات خارجية وليست وطنية خالصة، متابعة: "إذا تم تعليق المشكلات على رئيس الحكومة أو الحكومة فهناك مجلس نواب تم انتخابه؛ ورئيس جمهورية يحكم، ويجب معرفة من يملك القرار ومن يملك السلطة وإنقاذ لبنان قبل وصولها إلى الهاوية".