أشاد وزير الخارجية الإماراتي، الدكتور أنور قرقاش، بموسم الرياض، المنظم بالمملكة العربية السعودية.

وغرد قرقاش عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، "يحق للسعوديين أن يسعدوا ويفخروا بمظاهر الفرح والبهجة في موسم الرياض، موسم الابتسامة وبناء قطاع السياحة، أسمع من العديد من الأصدقاء توجهّهم وأسرهم إلى فعاليات الرياض".

وأضاف قرقاش: "الود والمحبة للرياض وللسعودية ولأهلها.. نتمنى أن تكون أيامهم مليئة بالسعادة وبجمال الحياة".

جدير بالذكر أن مواسم السعودية تهدف لتحويل المملكة إلى إحدى أهم الوجهات السياحية في العالم، عبر التمتع بالعديد من ألوان الفعاليات الكبرى والتجارب السياحية المستمرة على مدار العام في معظم مدن ومناطق المملكة، ليتم من خلالها التعرف على عراقة ماضي السعودية وثقافتها، وسحر طبيعتها الغنية بتنوعها.

وشهدت العاصمة الرياض إطلالة عالمية وأياما تاريخية على مستوى الترفيه، بانطلاقة "موسم الرياض" آخر مواسم السعودية الـ 11، التي أُطلقت على مستوى المملكة للعام 2019، حيث تتنوع الفعاليات والبرامج المنتقاة، والتي تناسب فئات المجتمع المختلفة، حيث أطلق عليها مختصون "حراك سياحي عالمي جاذب".

وعاش "موسم الرياض" تفاعلا واسعا قبل انطلاقته، وسط تناول ثقافي واجتماعي واقتصادي مميز، أبرزته وسائل الإعلام المختلفة، في سياق تحويل "الرياض" إلى وجهة سياحية عالمية على مدار 70 يومياً، تبدأ يوم 11 أكتوبر وتستمر حتى 15 ديسمبر، في الوقت الذي توقعت الدراسات التسويقية أنه من المتوقع أن يستقطب موسم الرياض 20 مليون زائر.