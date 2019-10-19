تركيب 5.9 مليون عداد مسبقة الدفع ضمن خطة تغيير 30 مليون خلال 10 سنوات

أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية تركيب 5.9 مليون عداد مسبوقة الدفع، من إجمالي 30 مليون عداد ضمن خطة الوزارة التي تستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية، خلال 10 سنوات.

وقال المهندس محمد عسل رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، لـ"الوطن"، إنه جرى تركيب 12911 عدادا مسبوقة الدفع لدور العبادة على مستوى قطاعات الشركة من إجمالي 16182 عدادا بنسبة 56%، وجارٍ تركيب باقي العدادات طبقا للبرنامج الزمني المعد لخطة التنفيذ، إضافة إلى تركيب 11088 عدادا مسبوقة الدفع للمصالح الحكومية على مستوى قطاعات الشركة من إجمالي 15474عدادا بنسبة 72%، وجارٍ التعميم على باقي المصالح.