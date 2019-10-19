أمر المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات الإسماعيلية، انتداب لجنة فنية من وزارة الآثار لفحص منزل متهم بالتنقيب عن الآثار بقرية أبو عطوة بالإسماعيلية، وحبس المتهمين في الواقعة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت النيابة العامة استمعت إلى أقوال كل من "محمد. ر. م"، المتهم الأول بالواقعة وصاحب المنزل، و"سيد. ي. ع"، مقيم العمرانية بالجيزة، واللذين نفا أن تكون أعمال الحفر خاصة بالتنقيب عن الآثار، وأنها خاصة بشفط المياه أسفل المنزل حتى لا تعرضه للخطر، لتصدر النيابة قرارها السابق، مع فرض حراسة أمنية على المنزل لحين الإنتهاء من التحقيقات.

وكان المقدم محمد هشام رئيس مباحث مركز الإسماعيلية، تلقى بلاغا من عدد من أهالي قرية أبو عطوة، يفيد تضررهم من "محمد. ر .م"، إثر قيامه بأعمال حفر عميقة أثرت على منازلهم، وتهددهم بالخطر، وبفحص البلاغ والانتقال إلى المنزل تبين وجود أعمال حفر بعمق 18 مترا، وعمل سراديب متعددة وسقالات أسفل المنزل، ومجموعة من "خراطيم المياه"، وأدوات الحفر وسلم خشبي يستخدمه المتهمون لاستكمال أعمال الحفر، وجرى القبض على المتهمين، وإحالتهما للنيابة العامة، والتي أصدرت قرارها السابق.