أعلن اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، أن نسبة حصاد الأرز بالمحافظة، بلغت حتى اليوم 129 ألفا و780 فدانا من إجمالى المساحة المنزرعة والبالغة 192 ألفا و147 فدانا، بنسبة حصاد بلغت 67.5%، مشيرًا إلى أنه نتج عن حصاد تلك المساحة كمية قش تبلغ 259 ألف و560 طنا.

وأشاد المحافظ، بجهود جهاز شئون البيئة، في توعية المزارعين من خلال عقد الندوات التثقيفية، والتي بلغت 705 ندوات، ما أسهم في زيادة الوعي لدى المزارعين والتزامهم بالتعليمات والضوابط خلال فترة الحصاد، والسعي لتدوير قش الأرز والمخلفات الزراعية للاستخدام في الأغراض الأخرى كأسمدة وعلف للماشية، وذلك بالتزامن مع جهود التوعية المختلفة من خلال وسائل الإعلام والمساجد والكنائس والندوات الإرشادية بأهمية تدوير المخلفات الزراعية باعتبارها ذات قيمة اقتصادية عالية، وكذا دعم المزارعين وتوفير المعدات اللازمة لهم، لنقل قش الأرز وفرمه وكبسة لتعظيم الاستفادة منه.