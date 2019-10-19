لمحبي الرعب.. أماكن عرض فيلم Zombieland: Double Tap بالسينمات

تعرض السينمات المصرية حاليًا، فيلم الرعب Zombieland Double Tap، بطولة إيما ستون، وودي هاريلسون، وتدور أحداث الفيلم حول كولومبوس وتلاهاسي وويتشيتا وليتل روك، الذين يقرروا الانتقال لقلب أمريكا لمواجهة ما تبقى من عالم الزومبي.

الفيلم من إخراج روبن فلايشر، وبطولة إيما ستون، وودي هاريلسون، بيل موراي، أبيجيل بريسلين، زوي ديوتش، آفان جوجيا.

يعرض الفيلم في سينمات صن سيتي، أمريكانا بلازا، بوينت 90، بورتو كايرو، أمير، نايل سيتي، سان ستيفانو مول، سيتي سنتر، جالكسي، داندي مول، أوديون، سيني بلكس جرين بلازا، سيتي ستارز، التحرير، مول مصر، جلاكسي سينبلكس مول العرب، كايرو فستيفال.