الأكاديمية العسكرية تفتح باب التقدم لدبلومة في الإعاقة العصبية للطفل

أعلنت القوات المسلحة فتح باب التسجيل في الأكاديمية الطبية العسكرية للحصول على دبلومة مهنية في تخصص الإعاقة العصبية في الأطفال، وهي دبلومة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

يأتي ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى تدريب وتأهيل الضباط الأطباء بالقوات المسلحة والأطباء المدنيين والعاملين في المجال الصحي.

ومن المقرر فتح باب التسجيل وإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين في مقر الأكاديمية الطبية العسكرية، بدءًا من اليوم حتى 10 نوفمبر المقبل، على أن تبدأ الدراسة اعتبارا من 15 نوفمبر.