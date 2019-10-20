أعلن وزير القوى العاملة، تعيين 2219 شخصا، فضلا عن 46 من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمنشآت القطاع الخاص في المنوفية، وفقا لشهادات القيد "كعب العمل" المرتد لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية بالمنوفية، وذلك من أصل 7 آلاف و435 باحثا عن العمل، علاوة على مراجعة 24 عقدا للعمل بالخارج.

وقال الوزير، إن التقرير الشهري لإنجازات المديرية أشار إلى أنها قاست مهارة 2000 عامل على المهن المختلفة، سبتمبر الماضي، فضلا عن استخراج نفس العدد من ترخيص مزاولة الحرفة.

وقال عفيفي محمد عفيفي، مدير مديرية القوى العاملة بالمنوفية، أنه جرى التفتيش على 456 منشأة في مجال السلامة والصحة المهنية، وجرى تحرير محاضر مخالفات لـ409 منشآت، فضلا عن التفتيش على 477 منشأة لتنفيذ قانون العمل، وتحرير 256 محضرا لمنشآت مخالفة للقانون، كما نظمت المديرية 21 حملة تفتيش على 34 منشأة في مجال قانون وعلاقات العمل.

وأضاف أنه جرى بحث 31 شكوى، وأسفر البحث عن حفظ 19 شكوى، وما زال 12 شكوى تحت البحث والدراسة، كما جرى إلحاق 28 "صبيا متدرجا" ببرنامج التدرج المهني، فضلا عن إلحاق 65 مستفيدا ببرنامج التدريب التحويلي.