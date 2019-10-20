قدم عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، بيانا عاجلا للدكتور علي عبدالعال صباح اليوم، لإنقاذ الوضع في معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية "الحاسب الآلي"، وإنقاذ 5 آلاف طالب واستقرار الأوضاع العلمية داخل المعهد.

وأضاف النائب أنّ المعهد داخله مشكلات إدارية قد تهدد المنظومة التعليمية، بسبب عدم تعيين عميد للمعهد أو إصدار قرار واضح وصريح في هذا الشأن، لتسيير الأعمال والحفاظ على الطلاب والموظفين الإداريين.

وتابع كمال أنّ هناك صراعات ومشكلات داخلية في المعهد قد تؤدي إلى انفجار الموقف وتعطل الدراسة ومستقبل سير العملية التعليمية والتربوية، مطالبا بإحالة الموضوع إلى لجنة التعليم بشكل عاجل، والبت في الأمر حفاظا على المنظومة التعليمية واستقراراها داخل معهد السويس.