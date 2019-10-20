توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجة البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى قد تمتد إلى القاهرة وشمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا فهي كما يلي:

القاهرة 32 21

الإسكندرية 27 21

مطروح 25 20

سوهاج 36 20

قنا 36 21

الأقصر 37 22

أسوان 38 23