هنأ الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، السيد الشريف وكيل أول المجلس، لحصوله على ميدالية الجهاز الدبلوماسي الأذربيجاني من جمهورية أذربيجان.

وقال عبدالعال خلال كلمته: "أتقدم باسمي واسمكم بخالص التهنئة للعضو السيد الشريف وكيل أول المجلس بمناسبة حصوله على ميدالية الجهاز الدبلوماسي الأذربيجاني من جمهورية أذربيجان، وذلك في الاحتفال الذي أقيم بسفارتها في مصر بمناسبة مئوية تأسيس الجهاز الدبلوماسي".

وأضاف: "أود بهذه المناسبة أن أبادل الشكر المنقول إلينا بشكر أعمق، والتحية المنقولة إلينا أيضا بتحية أعظم لدولة أذربيجان، متمنين المزيد من التعاون بين مصر ودولة أذربيجان في جميع المجالات وعلى الأصعدة كافة".