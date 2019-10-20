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"القابضة للسياحة": 1.3 مليار لتطوير فندق شيبرد.. ورفع تصنيفه لـ5 نجوم

"القابضة للسياحة": 1.3 مليار لتطوير فندق شيبرد.. ورفع تصنيفه لـ5 نجوم

بعد تأجيل محاكمة راجح.. تعرف على سن التكليف والعقوبة في الإسلام

بعد تأجيل محاكمة راجح.. تعرف على سن التكليف والعقوبة في الإسلام

تأجيل دعوى طرد سفير قطر من مصر لجلسة 2 نوفمبر

تأجيل دعوى طرد سفير قطر من مصر لجلسة 2 نوفمبر

وقفة احتجاجية للجالية اللبنانية في باريس تحت المطر دعما للمظاهرات

وقفة احتجاجية للجالية اللبنانية في باريس تحت المطر دعما للمظاهرات

صور.. محافظ أسيوط يتفقد أقسام وورش المدرسة الزخرفية

صور.. محافظ أسيوط يتفقد أقسام وورش المدرسة الزخرفية

حبس سنة و500 جنيه غرامة.. النواب يناقش مشروع قانون تعديل أحكام النفقة

حبس سنة و500 جنيه غرامة.. النواب يناقش مشروع قانون تعديل أحكام النفقة

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الأمطار قد تصل للقاهرة.. الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة الثلاثاء

الأمطار قد تصل للقاهرة.. الأرصاد تنصح بارتداء ملابس ثقيلة الثلاثاء

سيُكمل عامه الـ18 نوفمبر المقبل.. هل سيتغير موقف راجح القانوني؟

سيُكمل عامه الـ18 نوفمبر المقبل.. هل سيتغير موقف راجح القانوني؟

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أنفاق بورسعيد الجديدة.. "حلم طال انتظاره"

كيف يشعر خلف القضبان.. طبيب نفسي يحلل حالة "راجح" في أولى جلسات المحاكمة

كيف يشعر خلف القضبان.. طبيب نفسي يحلل حالة "راجح" في أولى جلسات المحاكمة

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لا لتدمير أطفالنا.. "سلمى" أبوها اتخانق مع أمها ورشها بـ"مية نار": أروح المدرسة إزاي؟

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