زار فنان المهرجانات حمو بيكا، مستشفى سرطان الأطفال 57357؛ لتلبية دعوة أحد الأطفال له؛ عبر صفحته على فيس بوك.

ووزع بيكا الهدايا على الأطفال، وغنى بيكا مع الأطفال أغنية "يبيع أمه بقرش حشيش".