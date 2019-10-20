قال مصدر أمني بمديرية أمن الجيزة إن قوات الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على حريق هائل شب في سيارة محملة بـ30 طن بنزين بمدينة السادس من أكتوبر.

وأضاف المصدر أن السيارة اشتعلت بها النيران أثناء سيرها على الطريق الدائري الإقليمي، ولم يسفر الحادث عن أي خسائر بالأرواح، وحُرر محضر وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بسيارة محملة بمواد بترولية أعلى الطريق الدائري الإقليمي تم الدفع بـ8 سيارات إطفاء وسيارتي إسعاف.

وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده وحُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.