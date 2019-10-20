"كعب داير على 5 مستشفيات في الغربية والقاهرة وأخويا متعالجش"، بتلك الكلمات بدأ على "عطا. ي"، 35 عاما، ابن مركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية، شقيق المريض "أحمد"، حديثه مع "الوطن"، مضيفا أن شقيقه أصيب بمرض الإيدز نتيجة تعاطيه المخدرات، قال إنه حاصل على بكالوريوس تربية، وبسبب مروره بحالة نفسية سيئة تعاطى المخدرات.

وأضاف أنه في شهر سبتمبر الماضي أصيب شقيقه المريض بجرح في الوريد أعلى الفخذ الأيمن، بسبب خراج، وتوجه به إلى مستشفى طنطا الجامعي وأثناء إجراء التحاليل تبين إصابته بمرض الإيدز، ورفض الأطباء بالمستشفى إجراء العملية وقاموا بتحويله إلى حميات طنطا.

عطا: شقيقي ينزف والمستشفيات ترفض إجراء العملية .. وكيل الصحة: استقبالنا المريض فجرا

وتابع أن حميات طنطا رفض استقبال شقيقه قبل وقف النزيف وإجراء العملية، وتم مخاطبة مستشفى المنشاوي العام والجامعى ولكنهما رفضا استقباله، وقام مستشفى حميات طنطا بإرسال العينة إلى مستشفى العباسية للتأكد من الإصابة بالمرض والذى طلب حضور المريض، وكانت نتيجة العينة إيجابية، وتم تحويل شقيقه إلى مستشفى المنيرة بهدف إجراء عملية جراحة الأوعية الدموية، غير أن المستشفى رفض، ما دفعه إلى الرجوع مرة أخرى الى مستشفى حميات طنطا.

وأشار "شقيق المريض" إلى أن المستشفى في البداية رفض استقبال شقيقه وبعد التواصل مع شرطة النجدة استطاع دخول شقيقه المستشفى، وتابع " أخويا من وقت ما رجع من مستشفى المنيرة في القاهرة وهو حاليا في حميات طنطا بدون العملية والنزيف لا يتوقف والأطباء في الحميات استخدموا الشاش والقطن والحقن والمضاد الحيوي للسيطرة على النزيف"، مناشدا المسؤولين في سرعة علاج شقيقه وإجراء عملية جرحة أوعية دموية له ورحمته من الألم والعذاب الذى يتعرض له ويعيشه يوميا.

من جانبه، قال الدكتور عبد القادر الكيلاني، وكيل وزارة الصحة بالغربية، إن ما يتردد حول رفض مستشفى حميات طنطا، استقبال المريض، غير صحيح، وأن المريض جاء إلى المستشفى في الفجر يوم 26 سبتمبر الماضي مصابا بقطع تام في وريد القدم، وتم تحويله إلى مستشفى المنيرة في القاهرة.مضيفا أن مستشفى حميات طنطا استقبل مريض الإيذر، وتم توفير له العلاج اللازم وكافة الرعاية الطبية من قبل الأطباء والممرضات، ولا نرفض استقبال أي مريض في النهاية نحن مستشفيات تعمل لخدمة المواطن.

وقال مسؤول في حميات طنطا، إن المريض كان يعاني من نزيف نتيجة قطع في الوريد وجاء المستشفى فجرا، وكان يحتاج إلى عملية جراحة أوعية دموية، وتم مخاطبة مستشفى المنشاوي العام وتبين ان هذا النوع من العمليات غير متوفر به، كما تم مخاطبة مستشفى طنطا الجامعي ولكن جاء الرد أن المريض مصاب بالإيدز ويحتاج إلى عزل، والمستشفى لا يمكن استقباله.

وأشار إلى أن المستشفى أرسل عينة المريض إلى معامل حميات العباسية للتأكد من إصابته بالإيدز من عدمه، وفي اليوم التالى فوجئنا بالمريض يطلب دخول المستشفى مرة أخرى بعد رفض حميات العباسية والمنيرة في القاهرة استقباله، وحاليا يتواجد في المستشفى ويخضع للرعاية الطبية اللازمة وأوضح أن كان مريض الإيدز لا يحتاج إلى عزل ويقتصر فقط على تناول العلاج، فأننا نعمل جاهدين على وقف النزيف من خلال مستلزمات طبية بدون تدخل جراحي.

وكشف مسؤول بجامعة طنطا، أن مستشفى طوارئ طنطا الجامعي استقبل المريض مصابا بقطع في وتر أعلى الفخذ اليمنى، وينزف دماء، وبعد وقف النزيف وإجراء التحليل له تبين إصابته بالإيدز، وعلى الفور تم تحويله إلى حميات طنطا كونه مستشفى متوفر فيه علاج مرضى الإيذر، وتابع:"غير صحيح رفض مستشفى الجامعة استقبال المريض وعلاجه، ومستشفى الطوارئ الجامعي يتردد عليه يوميا أكثر من 3 ألاف مريض ويتم إسعافهم وتوفير العلاج اللازم لهم".