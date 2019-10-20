قررت نيابة العاشر من رمضان إخلاء سبيل الموظفة المتهمة بالتسبب في وفاة مواطن بعد الاعتداء عليه بالحذاء داخل مكتب التأمينات الاجتماعية بالعاشر من رمضان.

كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا يفيد بتلقي قسم شرطة أول العاشر من رمضان بلاغا من "عصام محمد" يفيد باتهام "وداد.ا" موظفة بمكتب التأمينات الاجتماعية بالعاشر من رمضان بالتسبب في وفاة والده 65 عاما، بعد وقوع مشادات بينهما واعتداء الأخيرة عليه بضربه بالحذاء.

انتقلت قوة من قسم شرطة أول العاشر لمباشرة الواقعة وتم التحفظ وإحالتها إلى النيابة التى تولت التحقيق، ثم أصدرت قرارها السابق ذكره بإخلاء سبيل المتهمة.

وقال مصدر أمني إن الوفاة طبيعية وجاءت إثر تعرض المواطن لأزمة قلبية وهبوط في الدورة الدموية.