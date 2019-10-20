أعلن أحمد عنتر، رئيس التمثيل التجاري، نجاح جهود المكاتب التجارية في الخارج في إبرام عدد من التعاقدات التصديرية، وإتاحة فرص تصديرية خلال سبتمبر الماضي بحوالي 145 مليون دولار، في إطار خطة المكاتب التجارية لتنمية الصادرات المصرية، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال الدراسات التحليلية لاحتياجات الأسواق المستهدفة، فضلا عن جهود الترويج لهذه الصادرات سواء من خلال المشاركة في المعارض الدولية أو من خلال توفير الفرص التصديرية.

وأوضح جهاز التمثيل التجاري - في بيان اليوم - أن الجهود الترويجية لمكتب التمثيل التجاري في موسكو نجحت ، أثناء مشاركة 25 شركة مصرية في فعاليات معرض "World Food Moscow" ، في إبرام تعاقدات بلغت قيمتها التقديرية نحو 45 مليون دولار، لتصدير النباتات الطبية، الأجبان، الخضروات والفاكهة الطازجة والمجمدة.

وأسفرت جهود مكتب التمثيل التجاري، في أربيل أثناء مُشاركة 49 شركة مصرية في فعاليات الدورة الرابعة لمعرض أربيل الدولي للجلود والمنتجات الجلدية، وفعاليات الدورة السابعة لمعرض أربيل الدولي "Erbil 5P Expo" عن تحقيق مبيعات فعلية بلغت قيمتها نحو نصف مليون دولار.

من جهة أخرى، استطاعت مكاتب التمثيل التجاري، أن تتيح 48 فرصة تصديرية للشركات المصرية في 10 أسواق خارجية بقيمة 100 مليون دولار، في العديد من القطاعات خلال سبتمبر الماضي، حيث نجح مكتب التمثيل التجاري في كوالالمبور في توفير 8 فرص تصديرية، بقيمة بلغت نحو 32 مليون دولار، لتوريد خامات تعدينية، كما استطاع مكتب التمثيل التجاري في ساوباولو، توفير 8 فرص تصديرية بقيمة نحو 26 مليون دولار لتوريد منتجات غذائية، وملابس، ومنتجات نسيجية.

وعلى صعيد الأسواق العربية، تمكن مكتب التمثيل التجاري في الرباط من إرسال 6 فرص تصديرية للشركات المصرية، بقيمة تبلغ نحو 11,5 مليون دولار لتوريد منتجات غذائية، ومستلزمات طبية، وأدوات صحية، وقام مكتب التمثيل التجاري في أبو ظبي بتوفير 3 فرص تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 10 ملايين دولار لتوريد الخضروات، والفواكه، ومُستلزمات البناء.

ونجح مكتب التمثيل التجاري في بيروت في توفير 3 فرص تصديرية بقيمة تبلغ نحو 9,7 مليون دولار لتوريد الفواكه، والمنتجات الغذائية، بينما أتاح مكتب التمثيل التجاري في الجزائر 8 فرص تصديرية بقيمة تبلغ نحو 7,4 مليون دولار لتوريد الدهانات، والمفروشات المنزلية.

وفي ذات السياق، أسفرت جهود مكتب التمثيل التجاري في لندن عن توفير 6 فرص تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 1,8 مليون دولار لتوريد الزجاج، والغزول، والخضروات والفواكه، وفي أفريقيا، نجح مكتب بريتوريا في إحراز 4 فرص تصديرية بقيمة تقديرية تبلغ نحو 1,2 مليون دولار لتوريد أجهزة منزلية، ومنتجات غذائية، وزجاج مُسطح، وقام مكتب التمثيل التجاري في نيودلهي بتوفير فرصة تصديرية لتوريد البصل الأحمر، وأتاح مكتب مونتريال فرصة تصديرية لتوريد الزيتون.