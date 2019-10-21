الغرفة التجارية: الأسعار تنخفض تدريجيا.. والسلع الاستراتيجية متوفرة

قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، إن الأسعار تنخفض تدريجيا، عندما يتم توفير زيادة من المعروض في الأسواق، الأمر الذي من شأنه إحداث اتزان حقيقي بداخل الأسواق، كما هو الآن في مصر خلال الفترة الاخيرة.

وأضاف "النجيب" خلال استضافته ببرنامج "كل يوم" والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر فضائية "ON E"، أن الأسعار تشهد انخفاضا ملحوظا، بسبب اهتمام القيادة السياسية بالسلع الاستراتيجية، وضخها لكميات كبيرة منها في الأسواق ومنها "البطاطس، الطماطم، البصل، الموالح".

وأوضح أن المواطن يشعر بانخفاض في أسعار المنتجات، بسبب التوسع في المشاريع الزراعية بجميع المحافظات: "زيادة المعروض من الطماطم أدى لانخفاض أسعارها، والأسعار ثابتة أو بتنخفض".

وأكد نائب رئيس شعبة الخضار والفاكهة بالغرفة التجارية، أنه من الضروري تسويق المنتجات المصرية عالميا حتى نوفر للزارعين هامش ربح كبير، يستطيعون من خلاله التوسع في مشاريعهم، وهو ما سيؤدى في النهاية إلى استقرار في أسعار السلع الغذائية محليا.

وأشار إلى أنه ومع نهاية العروة الصيفية وبداية العروة الشتوية، تتدخل الدولة، عبر إنشاء معارض ومنافذ للبيع، للحد من زيادة أسعار تلك المنتجات على المواطنين.