تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية، اليوم، من ضبط 4 ألاف و411 هارب من تنفيذ الأحكام القضائية، وتحصيل 123 ألف و129 جنيها غرامات في حملة قادها العميد وائل الصرفي، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الغربية.

تلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، إخطارا بشن حملة أمنية مكبرة بمدن ومراكز المحافظة، تحت أشراف اللواء السعيد شكري، مدير المباحث الجناية، والعميد إيهاب عطية، رئيس مباحث المديرية، وقادها العميد وائل الصرفي، رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من تنفيذ الأحكام، أسفرت عن ضبط 4 ألاف و411 هارب من أحكام، تضمنت 1332 حكم جزئي و 152 حكم مستأنف و 2906 حكم غرامات و 13 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 123 ألف و129 جنيه غرامات، وضبط 8 متهمين محكوم عليهم في جنايات، وحررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة للتحقيق.