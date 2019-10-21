أعلن مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الري، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، خرائط الأماكن المتوقع سقوط أمطار عليها خلال الأيام المقبلة.

وأشارت نتائج نماذج التنبؤ بالأمطار في مركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار على مصر إلى أنّه من المتوقع سقوط أمطار اليوم قد تصل شدتها إلى ٧ ملليمتر على الصحراء الغربية، وتقل شدتها على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري والقاهرة.

أما عن طقس الثلاثاء فمن المتوقع سقوط أمطار قد تصل شدتها إلى 7 ملليمترات على السواحل الشمالية لسيناء، وتقل شدتها على جنوب سيناء ومحافظات الوجه البحري والقاهرة.

وعن طقس الأربعاء، فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على جنوب سيناء وسواحل البحر الأحمر الشمالية وقد تصل إلى وسط الصعيد.

ويمكنك الاطلاع على خرائط الأمطار لليوم حتى بعد غد الأربعاء، من خلال الصور التالية: