عقدت لجنة الشئون العربية اجتماعً برئاسة النائب أحمد رسلان رئيس اللجنة، وبحضور وزير مفوض مدير شئون التعاون الخليجي، وذلك لمناقشة أخر تطورات الوضع في اليمني وقد تناولت المناقشات العديد من الجوانب، وقد خلصت اللجنة إلى ما يلي: تؤكد اللجنة أن الأزمة اليمنية امتدت تداعياتها لتُضاعف من التحديات الجسيمة التي تمر بها منطقتنا العربية، وتهدد أمنها واستقرارها بشكل غير مسبوق، ولذلك تدعو اللجنة الى ضرورة تضافر الجهود، وتعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الدول العربية، لدرء الأخطار المتصاعدة التي باتت تواجهنا جميعا، ولتغيير الواقع الصعب الذي يعيشه الشعب اليمني الشقيق.

وطالبت اللجنة جميع القوى اليمنية أن تغلب المصلحة العامة لليمن على المصالح الضيقة للخروج من الأزمة، وعدم استمرار التدخل الإيراني في الشئون الداخلية اليمنية مع وجوب رفع يدها وترك الأمر للشعب اليمني والقوى الشرعية والأطراف المتنازعة لإيجاد الحلول المناسبة لإنهاء الصراع.

وتثمن اللجنة جهود المبعوث الأممي في اليمن، وأكدت اللجنة على أن الحل في اليمن لن يكون إلا سياسياً على طاولة المفاوضات.

الشؤون العربية تشيد بدور مصر في حل الأزمة اليمنية

وأشادت اللجنة بدور القيادة السياسية المصرية في محاولاتها الدؤوبة بجمع الأطراف اليمنية حول طاولة المفاوضات عبر استقبال كبار مشايخ القبائل اليمنية لتقريب وجهات النظر بين الأخوة اليمنين، كما أشادت اللجنة بالمساعدات المختلفة التي تقدمها الحكومة المصرية لليمن من مساعدات مادية وإغاثية واستضافة اليمنين في مصر.