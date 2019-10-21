ذكرت شركة هارلي ديفيدسون الأمريكية أنها استأنفت تصنيع دراجاتها الكهربائية "لايف واير"، بعد أن أوقفت الشركة المُصنعة للدراجات النارية إنتاج وتسليم أول دراجة كهربائية لها على الإطلاق الأسبوع الماضي، بعد اكتشاف مشكلة في الشحن، بحسب ما ذكر موقع "إنجادجيت".

وذكرت تقارير أن شركة هارلي ديفيدسون تؤكد أن المشكلة كانت محصورة في دراجة واحدة فقط، وقالت الشركة في بيان:"توقف إنتاج (لايف واير) مؤقتاً كانت بعد مشكلة فريدة ظهرت بإحدى الدراجات فقط"، ولم تتطرق شركة هارلي ديفيدسون إلى التفاصيل الدقيقة حول المشكلة مع الدراجة، وفقا لما نشرته صحيفة "القبس" الكويتية على موقعها الإليكتروني، اليوم.

وأضافت الشركة الأمريكية، أن مالكي "لايف واير"، الحاليين يمكنهم بدء شحن دراجاتهم النارية في المنزل مرة أخرى، يأتي ذلك بعد أن طلبت الشركة من عملاءها شحن دراجاتهم النارية فقط عند الوكلاء الرسميين، وذلك بعد انتشار أخبار عن مخاوف بخصوص المشكلة لأول مرة.

وتراهن هارلي على أن مستقبل النقل -بما في ذلك الدراجات النارية - سيشمل المزيد من المركبات الكهربائية، وفقا لما ذكرته صحيفة "فوربس".

وكانت "هارلي ديفيدسون"، أعلنت، في وقت سابق من الشهر الجاري، أنها علّقت إنتاج نموذجها من الدراجات النارية الكهربائية "لايفواير"، الذي كانت تستند عليه جزئياً في إستراتيجيتها لتنويع نشاطها، وقالت الشركة في بيان:"اكتشفنا عيباً خلال آخر عملية أجريناها لمراقبة الجودة، وقد علّقنا الإنتاج وعمليات التسليم، وبدأنا إجراء اختبارات وتحليلات إضافية تتقدم بطريقة مُرضية"، فيما أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، إلى أن قرار تعليق الإنتاج اتخذ بعد رصد مشكلة متصلة بشحن بطارية المركبة، وفقا لما ذكرته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية على موقعها الإليكتروني.

وكانت الشركة الأمريكية عولت على المركبات الكهربائية لاستقطاب جمهور شاب في ظل ارتفاع معدل أعمار الزبائن التقليديين والنقص في تجديد منتجاتها.

جدير بالذكر، أن نموذج "لايفواير" الذي كشف عنه في عام 2014 متوافر في نقاط بيع في أمريكا وأوروبا، بسعر 30 ألف دولار. وتتميز "لايفواير"، بمحرك كهربائي بقوة 105 حصان، ويمكن أن تتحرك من صفر إلى 60 ميل في الساعة في ثلاث ثوان.