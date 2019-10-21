نشرت شركة ميناء القاهرة الجوي عبر موقعها الرسمي إرشادات خاصة بالإجراءات الجمركية في المطار بالنسبة للمسافرين بشأن حدود الأموال المسموح باصطحابها في المطار.

ورصدت "الوطن" الإجراءات الجمركية التي أعلنتها الشركة على النحو التالي:

القادمين إلى مصر "مصريين وغير مصريين"

ليس هناك أي قيود على إدخال الراكب أي نقود أجنبية عند وصوله للبلاد شرط الإفصاح عمّا يتجاوز 10 آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، كما يجوز حمل مبلغ من النقد المحلي بحدود 5 آلاف جنيه مصري.

الإفصاح لمأمور الجمرك حال حيازة متعلقات تخضع للتحصيل الجمركي.

المغادرين من مصر "مصريين وأجانب"

الحد الأقصى المسموح به للنقد الأجنبي هو 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى، ويسمح لغير المصريين بحمل ما تبقى من المبالغ شرط أن يكون أفصح عنها عند الوصول، ويجوز حمل أوراق من النقد المحلي في حدود 5 آلاف جنيه مصري.

ممنوع حيازة أدوية أو أجهزة إلكترونية تتعدى الاستخدام الشخصي.