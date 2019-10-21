استؤنفت في ميناء كوستي النهري بولاية النيل الأبيض جنوب السودان، اليوم الاثنين، عمليات الملاحة النهرية بين السودان ودولة جنوب السودان، بعد توقف دام أكثر من 8 أعوام، من خلال الجسر الاغاثي النهري الذي يسيره برنامج الغذاء العالمي، لمواطني جنوب السودان، وقالت وكالة السودان للأنباء "سونا" إن والي النيل الأبيض المكلف اللواء الركن حيدر علي الطريفي والمدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي، شهدا بداية تسيير أولى الرحلات النهرية لخمس حافلات تحمل موادا غذائية بحمولة 170 طنا من جملة إجمالي مواد اغاثية تصل إلى 120 ألف طن، سيتم توصيلها عن طريق النقل النهري.

وأكد الطريفي، جاهزية النيل الأبيض لتأمين الملاحة النهرية، وتقديم كافة المساعدات من أجل استئناف الحركة التجارية بين السودان ودولة جنوب السودان، فيما اعتبر ديفيد بيزلي أن إعادة تشغيل خط الملاحة النهرية مع دولة جنوب السودان "يوم تاريخي" يؤكد عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين الشعبين ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وقال إن حركة النقل ستسهم في زيادة المساعدات الإنسانية لمواطني دولة جنوب السودان، ما سينعكس إيجابيا على الحركة التجارية، التي بدورها تصب في مصلحة السلام والأمن الاجتماعي بالمنطقة.