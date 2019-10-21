أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم، إنعقاد مفاوضات حول التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب بين الوفدين الروسي والأوروبي عقدت في "موسكو"، وأن الجولة القادمة ستعقد خلال العام القادم في "بروكسل".

وقالت في بيان: "نوقشت باستفاضة مختلف جوانب التهديدات الإرهابية العالمية والإقليمية، تبادل الجانبان الخبرة في مكافحة الإرهاب في روسيا والاتحاد الأوروبي مع التركيز على مكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين من مناطق النزاع المسلح، وزيادة تبادل المعلومات حول تحركاتهم، وكبح انتشار الأيديولوجيا والدعايات الإرهابية والمتطرفة، بما في ذلك على شبكة الإنترنت، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والدعم المادي والتقني للجماعات الإرهابية"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت الوزراة الروسية، إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق لعقد الجولة المقبلة من المحادثات العام المقبل في بروكسل، موضحة أنه ترأس الجانب الروسي نائب وزير الخارجية الروسي أوليج سيرومولوتوف، وترأس وفد الاتحاد الأوروبي نائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبية للسياسة المشتركة للاتحاد الأوروبي في مجال الأمن والدفاع والتعامل مع الأزمات، بيدرو سيرانو.

والتقى سيرانو لاحقًا بنائب وزير الخارجية ألكسندر جروشكو، وأشارت وزارة الخارجية الروسية، إلى أنه " تم مناقشة القضايا الراهنة المتعلقة بالأمن الأوروبي، وحالة العلاقات بين روسيا والاتحاد الأوروبي، فضلاً عن عدد من الموضوعات الدولية".

وتحاول روسيا جاهدة، محاربة الإرهاب الدولي، سواء كان خارجيا أو داخليا، مثل إحباط العديد من المخططات الإرهابية من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ، وتعقد روسيا مرارا اجتماعات مع مختلف الأطراف الدولية الفاعلة في مكافحة الإرهاب بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تناقش خلالها سبل التعاون في مكافحة الإرهاب.