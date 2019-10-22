قال الكيميائي محمد علي حسنين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الاسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"، إن هناك مشاركة متميزة للشركة في المعرض الدولي العاشر لدول حوض البحر المتوسط "موك" من خلال ورقتين بحثيتين في تطوير الصناعات البترولية.

وأضاف رئيس مجلس إدارة أنربك، في حواره مع الإعلامي سامح دراز، ببرنامج "حواديت شارعنا"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء أمس الاثنين، على هامش مؤتمر البترول الدولي لدول حوض البحر المتوسط، أن تشغيل مشروع CCR Go الجديد والخاص بإنتاج البنزين في سبتمبر الماضي ساهم في تغطية 43% من احتياجات السوق المحلية للبنزين 92 و95.

وأكد رئيس مجلس إدارة أنربك، أن هناك اتفاقية للتعاون المشترك بين أنربك وجامعة الإسكندرية فى المجالات الهندسية والمشروعات العلمية والبحثية ورفع الكفاءة العلمية للعاملين بقطاع البترول، في إطار الاهتمام بالموارد البشرية والنهوض بها بإعداد كوادر قابلة لمواكبة أحدث التكنولوجيات المتقدمة.