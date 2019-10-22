"أنربك": مؤتمر بترول دول المتوسط فرصة جيدة لتبادل الأفكار والخبرات

قال عصام شاهين، عضو مجلس إدارة شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"، إن مشروع CCR Go الجديد يمثل طفرة في تطوير إنتاجية الجازولين عالي الأوكتين، مشيرًا إلى أن الشركة تمكنت من الوصول بالإنتاجية لـ800 ألف طن جازولين.

وأشار عضو مجلس إدارة أنربك، في حواره مع الإعلامي سامح دراز، ببرنامج "حواديت شارعنا"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، على هامش مؤتمر البترول الدولي لدول حوض البحر المتوسط، إلى أن المؤتمر يعتبر الحدث الأبرز في قطاع البترول، في إطار خطة وزارة البترول في تطوير وتحديث الصناعات البترولية.

وأكد رئيس مجلس إدارة أنربك، أن مؤتمر البترول الدولي لدول حوض البحر المتوسط الذي يعقد كل عامين، يُعتبر مؤتمر البترول الدولي لدول حوض البحر المتوسط، كما يمثل فرصة جديدة لتبادل الأفكار والخبرات بين دول حوض المتوسط في هذا المجال.