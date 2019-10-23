قال الرئيس التونسي قيس سعد، إن تونس تطلع إلى عالم جديد، وللمساهمة في صناعة تاريخ جديد يُغلب فيه البعد الإنساني على سائر الأبعاد الاخرى.

وأشار "سعد"، خلال جلسة تنصيبه رئيسًا لتونس وحلف اليمين الدستوري، إلى أن جميع التونسيين يعلمون أن التحديات كبيرة أمام الدولة والمسؤوليات جسمية، ولكن إرادة التونسيين وإصرارهم على رفعها وتخطيها هي التي ستذلل كل العقبات.

وفند "سعد"، إن مسؤولياته تجاه الدولة التونسية، تكمن في أن يكون رمزًا لوحدتها، ضامنًا لاستقرارها واستمراريتها، وساهرًا على احترام دستورها، فعليه أن يكون جامعًا للجميع والعلو فوق كل الصراعات الظرفية والضيقة، فلا فضل لأحد على أحد إلا بحب الوطن والاستجابة لمطالب الشعب التونسي حتى تسليم الراية الوطنية إلى الأجيال المتعاقبة التي سترفعها أعلى تحت كل سماء.