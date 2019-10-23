قدم السفير أحمد فاروق، سفير مصر الجديد في الرياض، اليوم، أوراق اعتماده إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونقل السفير فاروق خلال اللقاء تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى خادم الحرمين الشريفين، كما أكد اعتزاز القاهرة بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور مستمر.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، خلال اللقاء، عن تقديره لـ"السيسي"، مؤكداً على حرص الرياض على التعاون الحثيث مع القاهرة في مختلف المسائل الثنائية، والقضايا الإقليمية والعربية محل الاهتمام المشترك.

وكان وزير الخارجية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، التقى الأحد الماضي، السفير أحمد فاروق محمد توفيق، وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية الرسمية "واس"، إن العساف تسلم نسخة من أوراق اعتماد توفيق سفيرا لمصر لدى المملكة تمهيدا لتقديمها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، متمنيا له دوام التوفيق في توطيد وتعزيز علاقات التعاون والدفع بها لآفاق أرحب، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قال في وقت سابق من العام الجاري، إن العلاقات السعودية المصرية ركيزة لاستقرار المنطقة العربية، معربا عن تطلع مصر لاستمرار تطوير آفاق التعاون الجاد والتشاور البناء بين البلدين في مختلف المجالات، واستثماره في سبيل تحقيق المصلحة المشتركة للشعبين المصري والسعودي، وتدعيم أواصر التضامن العربي، وفقا لما ذكرته قناة "العربية" الإخبارية.