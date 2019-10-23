تتعرض الكثير من العقارات إلى تراكم المياه الجوفية أسفلها، ما يجعلها مهددة بالخطر وآيله للسقوط، وتتيح الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي خدمة تصريف مياه النزح الجوفي أسفل العقارات للمواطنين.

وتستعرض الوطن الإجراءات والمستندات المطلوبة لتصريف مياه النزح الجوفي أسفل العقارات، وفق الموقع الرسمي للشركة:

المستندات المطلوبة للتخلص من مياه النزح الجوفي أسفل العقارات

تقديم طلب تصريف مياه النزح الجوفي أسفل العقارات للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

بطاقة الرقم القومي الخاصة بالمنتفع.

يترك المنتفع رقم التليفون الأرضي والمحمول.

صورة من ترخيص البناء.

إذا كان العقار تابع لأي من الجهات الحكومية لا بد من تقديم تفويض الجهة التابع لها العقار للشخص.

إجراءات تصريف مياه النزح الجوفي أسفل العقارات

يتقدم المنتفع باستيفاء طلب الحصول على الخدمة.

ثم بقوم بعد ذلك بسداد قيمة المعاينة للعقار.

على الفور ترسل شبكة الصرف وإدارة الصرف الصناعي الفنيين للعقار لإجراء المعاينة اللازمة.

إعداد المقايسة وإدراجها بمركز خدمة العملاء للسداد.

ثم يتوجه المنتفع لمركز خدمة العملا لسداد قيمة المقايسة والتي تتحدد وفق اللائحة التجارية الموحدة.

يقوم مركز خدمة العملاء بإصدار أمر الشغل للفنيين لتنفيذ الخدمة.

ويتوجه الفنيون إلى العقار المقصود لتنفيذ الخدمة والانتهاء منها.

الفترة الزمنية المحدده بداية من تقديم طلب الخدمة وحتى تنفيذها

عند تقدم المنتفع بالطلب يجري سداد رسوم المعاينة خلال يوم واحد.

إجراء المعاينة وتحديد مستحقات الشركة خلال 4 أيام.

إصدار أمر الشغل وتنفيذ المقايسة خلال 5 أيام.

إجمالي المدة لتنفذ الخدمة والانتهاء منها 10 أيام.