عرض الإعلامي رامي رضوان، مقطع فيديو لفتاة مصرية تفند أكاذيب أعداء الوطن عن الجيش المصري، وخاصة نشاط القوات المسلحة المصرية اقتصاديًا، وذلك خلال تقديمه برنامج "مساء DMC"، الذي يُعرض على شاشة "DMC"، حيث استشهدت في بداية حديثها بمقولة للقائد العسكري نابليون بونابرت، "المعارك تحسم في صدور الرجال قبل أن تحسم في ميادين القتال"، حيث كان بونابرت قائد عسكري كبير وعلي علم بأن أي حرب بدايتها ونهايتها هي الحالة النفسية والمعنوية، وهذا ما فطنت له المعارضة المصرية بمنتهى الشطارة، على حد قولها.

وذكرت الفتاة، أن فيلم الممر عندما تم عرضه على شاشات التليفزيون أثار حالة من الانتماء والفرحة والفخر بالجيش المصري لم يسبق له مثيل من الأفلام الدرامية والسينمائية العسكرية التي عُرضت، ولهذا قوبل هذا الفيلم بموجه من الهجوم من الصفحات التي تتسم بأنها المعارضة المصرية بشكل فظيع، وذلك لهدفين، الأول عدم رغبة هذه المعارضة في رفع معنويات الشعب المصري وارتباطه بالجيش المصري، حيث لا ترغب هذه الفئة أن يرتبط الشعب المصري بجيشه، وهذا يعيدنا إلى أحداث 2011 عندما اتخذت هذه المعارضة طريق جديد لمهاجمة القوات المسلحة عن طريق السخرية والألش والتقليل من جهود الجيش المصري.

وأشارت إلى أن تلك المعارضة لا ترغب في دفاع الشعب المصري عن جيشه، وأن يظل في موقف الحياد "يحب جيشه بس ميتكلمش"، وكما أن الهدف الثاني هو التقليل من دور الجيش المصري، كون هذا الجيش جنَّب مصر مصيرا أسود بشعا، بعد فضل الله، موضحة أن أهم نقطة ركز عليها أعداء الوطن أثناء هجومهم على الجيش المصري منذ 2011 حتى الآن هو النشاط الاقتصادي للقوات المسلحة، وادعوا إفكًا أنه "بيزنس الجيش"، مستشهدة بتصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا محمد البرادعي، في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي عندما قال "مصنع المكرونة يا منى، بيعملوا مصانع المكرونة".

وتابعت: "ده مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقا يعني مش مراهق، مع اعتذاري للمراهقين، بس مقالش في البرنامج إيه أهمية إن الجيش يأكل نفسه، مقالش إن نشاط الجيش اقتصاديا ليست بدعة الجيش المصري، ولم يذكر ما حدث في 1967"، حيث أوضحت أن الجيش في عام 1967 قام بسحب كل موارده الغذائية من الأسواق، وعانى الشعب المصري من الطوابير لشراء احتياجاته، "الفرخة كانت بالطابور، الصلصة بقت زي المخدرات مش موجودة، ما كانش فيه معلقة سكر يحلوا بيها الشاي وكان الشعب المصري يشرب الشاي مر كمرارة الهزيمة"، على حد قولها.

وأوضحت أن هناك جيشا عربيا شقيقا امتنع الموردون عن توريد الأطعمة له في 2019 بسبب تأخر مستحقات الموردين 6 أشهر، لذلك كان من الطبيعي والضروري أن يكتفي الجيش المصري ذاتيا ويوفر احتياجاته بنفسه، مضيفة: "عندنا في الجيش نصف مليون شخص، وده قوة الجيش، لو أكلوا كل يوم الصبح بيضة وعلبة فول ورغفين عيش بس، والعشا نفس الطريقة، هنبقى محتاجين مليون بيضة ومليون علبة فول، واتنين مليون رغيف عيش يوميا، أنا متكلمتش عن لحمة وفراخ أو سمنة أو زيت أو سكر، لو الكمية دي اتسحبت من السوق هنلاقي فيه تخزين للسلع، وغلو للأسعار، وشح للبضاعة، فلازم الجيش المصري يأكل نفسه فعلا، والفائض بينزل للغلابة، وكلنا لمسنا ده في منافذ اللحوم والدواجن".

نشاط الجيش المصري في مجال الاقتصاد لا يؤثر على المستثمرين

وردت الفتاة المصرية على المدعين بأن نشاط القوات المسلحة الاقتصادي يُؤثر بالسلب على المستثمرين، حيث ذكرت "مفيش مصنع مكرونة قفل عشان مصنع الجيش، مفيش مصنع مياه قفل عشان مصنع الجيش، مفيش حد وقف استيراد أصناف ينتجها الجيش، الحصة السوقية للجيش المصري أول عن آخر في أقصى التقديرات فيه ناس قالت 305% والمعارضة يوم ما طلعوا أوي قالوا 8%، كل دور القوات المسلحة هو المنافسة وضبط سعر السوق اللي كان بيقوم بيه القطاع العام"، على حد قولها.

وردًا على سؤال "هل النشاط الاقتصادي للجيش بدعة للجيش المصري"، أوضحت أن تلك الشائعة لا أساس لها من الصحة، والمعارضة لا تُجيب عن هذا السؤال، فالجيش الإيطالي يقوم بزراعة الحشيش وبيعه لشركات الأدوية، والجيش الأمريكي يقوم بتصنيع البيتزا والشوكولاتة وكذلك عربات للمدنيين ويحقق مكاسب طائلة من وراء ذلك، كما أن الجيش الصيني يقوم بتصنيع أي شيء ممكن أن يتخيله إنسان، بما في ذلك الخمور، وهناك جيش لإحدى الدول يدير 60 شركة بينهم شركة واحدة برأس مال 10 مليارات دولار.

وأوضحت أن المعارضة المصرية تأمل أن يقوم الشعب المصري بمهاجمة نشاط القوات المسلحة الاقتصادية، لأن البديل لذلك هو جيش ضعيف "يحارب بمسدسات مياه" أو السحب من موازنة الدولة التي تُعاني من عجز، ما يؤدي إلى حدوث غضب شعبي، مؤكدة في الوقت ذاته أن هناك أنشطة ربحية للجيش المصري، فالجيش المصري الأول عربيا وأفريقيا والعاشر على مستوى العالم، ورقم 44 على مستوى العالم من حيث الموازنة الخاصة به، ويقوم بشراء الأسلحة والمعدات من أنشطته الربحية من أجل عدم الاقتراب من موازنة الدولة.

وتابعت: "إحنا عايزين جيش قوي يحمينا زي ما هو بيحمينا دلوقتي ومن أزل الزمن، من 2011 فيه حملة مسعورة ضد الجيش المصري، بلاش نسمح لهم بكده، لازم أولياء الأمور والرجال يعرفوا أن الحملة دي موجهة لأبنائهم"، مختتمة حديثها بلقطة من فيلم الممر، "لبسوهم مموه عشان بيخافوا منه فعلا".